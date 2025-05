Persone che restano nel cuore della comunità

Papa Francesco. Boni (Comunità ebraica milanese), ‘Un uomo buono, sapeva entrare nel cuore delle persone’ - (Adnkronos) – Di Jorge Maria Bergoglio, scomparso questa mattina, “ho il ricordo di un uomo buono, che ha sempre fatto sentire il suo appoggio ai più deboli”. La comunità ebraica milanese “è vicina ai nostri fratelli di fede cattolica e a tutte quelle persone che oggi si sentono un po’ più sole e spaesate”. È […] L'articolo Papa Francesco. Boni (Comunità ebraica milanese), ‘Un uomo buono, sapeva entrare nel cuore delle persone’ proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Bergamo celebra il Vaisakhi: attese oltre 3000 persone per la festa della comunità Sikh - Bergamo. Sabato 5 aprile la comunità Sikh di Bergamo si riunirà per celebrare il Vaisakhi, importante festività religiosa che segna l’inizio della primavera. La manifestazione si terrà in via Spino, nell’area abitualmente destinata al mercato settimanale, e sarà anticipata da un corteo che partirà alle 14 da piazza Pontida. I partecipanti attraverseranno le vie Zambonate, Quarenghi, Don Bosco, Carnovali e Carpinoni, prima di raggiungere il luogo della festa. 🔗bergamonews.it

Allarme frana a Cataeggio, nel cuore della Valtellina: evacuate 80 persone, scuole chiuse lunedì - Questa mattina è scattato l'allarme frana per i residenti di Cataeggio, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Evacuate già 80 persone, ma il numero potrebbe salire. Disposta la chiusura delle scuole per lunedì.Continua a leggere 🔗fanpage.it

