Perseguita e minaccia l’ex compagna con dei video intimi | “Se non mi paghi li mando ai tuoi”

minacciava di condividere online foto e video intimi. Poi è arrivato a minacciare la nipote. A quel punto la donna si è rivolta alla polizia. 🔗 Lava di condividere online foto e. Poi è arrivato are la nipote. A quel punto la donna si è rivolta alla polizia. 🔗 Fanpage.it

Perseguita e minaccia l’ex compagna, condannato - Due anni e due mesi di reclusione per I.S., 44enne di Giugliano in Campania finito sotto processo per stalking ai danni dell'ex compagna. È quanto stabilito dal gup Raffaele Coppola del tribunale di Napoli Nord, in sede di rito abbreviato. Secondo la ricostruzione della Procura normanna, il... 🔗casertanews.it

Perseguita l'ex compagna e la minaccia di morte: arrestato 56enne napoletano - Mercoledì scorso i carabinieri di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, hanno tratto in arresto un 56enne, originario di Napoli ma residente nell'hinterland cassinate. L'indagato era già stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori aggravato (stalking)... 🔗napolitoday.it

Perseguita e minaccia l’ex compagna con dei video intimi: “Se non mi paghi li mando ai tuoi” - La minacciava di condividere online foto e video intimi. Poi è arrivato a minacciare la nipote. A quel punto la donna si è rivolta alla polizia. 🔗fanpage.it

Picchia la compagna e la perseguita dopo la fine della relazione. Condannato ad oltre 3 anni. - Un 45enne originario di Tricase rispondeva di maltrattamenti e stalking. I fatti si sarebbero verificati tra marzo e maggio del 2020. 🔗leccenews24.it