Pericolo in centro a Como per un cornicione pericolante | arrivano i vigili del fuoco

Como, in pieno centro e per la precisione in via Bernardino Luini, i vigili del fuoco sono intervenuti per un cornicione pericolante. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono arrivati prontamente con l'autoscala per la verifica e la rimozione.

