Pericolo di cedimenti strutturali | chiudono le scuole medie di Nerviano

Nerviano (Milano), 30 aprile 2025 – Una decisione urgente, inevitabile e dettata da un'esigenza fondamentale: la tutela della sicurezza. L'Amministrazione Comunale ha deliberato la chiusura immediata della Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo Da Vinci" di via Diaz, a seguito di gravi criticità emerse durante le verifiche strutturali sull'edificio. L'allarmeLe indagini, affidate all'ingegner Iucci, incaricato della progettazione dei lavori di ristrutturazione, hanno fatto emergere un quadro estremamente preoccupante. Il calcestruzzo risulta infatti fortemente compromesso, con livelli di resistenza e durabilità ben inferiori agli standard previsti dalla normativa. Particolarmente grave la situazione del blocco centrale dell'immobile, che è stato dichiarato inagibile. Anche le altre sezioni della scuola necessitano di accertamenti urgenti, che non possono però svolgersi in condizioni di normale attività scolastica.

Pericolo di cedimenti strutturali: chiudono le scuole medie di Nerviano - L'Amministrazione Comunale ha deliberato la chiusura immediata della Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo Da Vinci" di via Diaz, a seguito di gravi criticità emerse durante le verifiche ...

