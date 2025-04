Perché Stefano De Martino ha sempre la stessa camicia bianca | c’è un motivo tutto particolare

Stefano De Martino è sempre più a suo agio nel ruolo di padrone di casa di Affari Tuoi. Ogni sera regala al pubblico una conduzione calibrata, mai sopra le righe ma sempre partecipata, che riesce a far convivere tensione e leggerezza. Il gioco dei pacchi è imprevedibile, e lui sa quando restare in silenzio e quando smorzare la tensione con una battuta. È proprio in quell'equilibrio, tra il gioco e il racconto, che De Martino si è costruito il suo spazio.Un investimento non da poco, quello della Rai: affidargli il programma simbolo dell'access prime time, ereditato da un "campione d'ascolti" come Amadeus, è stato un segnale chiaro. E per non farsi mancare nulla, è arrivato anche un contratto triennale. Alcuni hanno letto tra le righe qualche spinta politica, ma lui ha risposto con la consueta prontezza: "Onestamente io non conosco nessuno in politica.

Stefano De Martino, l’appuntamento a cui non rinuncia mai: “Ha bisogno di me” - Stefano De Martino non è solo il conduttore più amato del momento, che sta ottenendo un successo stratosferico, è anche un papà attento e amorevole: ecco perché non rinuncia all’appuntamento settimanale con Santiago, nonostante i numerosi impegni di lavoro. Tutti i giovedì, quindi, De Martino torna a Milano per andare a prendere il figlio a scuola. Ciò è possibile grazie alla richiesta avanzata da Stefano stesso alla produzione: il lavoro va a gonfie vele, ma il suo ruolo di padre non deve venire meno. 🔗dilei.it

"Stasera ha raddoppiato": Affari Tuoi, il brutale sfottò di Stefano De Martino a Emilia - Eccoci ancora una volta al gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Siamo ad Affari Tuoi, il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, un format dal successo inarrivabile. La puntata è quella di sabato 1 marzo e a sfidarsi con la sorte è Emilia, dalla Toscana, infermiera. Ad accompagnarla in gioco il marito Niccolò, i due iniziano con il pacco numero 16. "Ci siamo conosciuti durante una festa dell'ultimo dell'anno. 🔗liberoquotidiano.it

“Perché lascia”. Stefano De Martino, il retroscena su Step: cosa ha intenzione di fare - Stefano De Martino è, senza dubbio, uno dei volti più amati e richiesti della televisione italiana. In pochi anni è passato da promessa emergente a vera e propria star del piccolo schermo, conquistando pubblico e critica grazie a un mix perfetto di ironia, presenza scenica e professionalità. Dopo il successo travolgente di Affari Tuoi su Rai 1 e il boom di ascolti di Stasera tutto è possibile su Rai 2, l’ex ballerino di Amici si trova oggi di fronte a un possibile cambio di rotta destinato a far discutere. 🔗caffeinamagazine.it

Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen: “Sto ancora pagando il matrimonio” - Stefano De Martino ironizza sul matrimonio con Belen ad Affari Tuoi: “Lo sto ancora pagando”. Un ricordo tra risate, nostalgia e autoironia ... 🔗rumors.it

Ascolti tv, Stefano De Martino rallenta ma Striscia la Notizia non cresce. Del Debbio ci prova ma Gruber è irraggiungibile - Affari Tuoi stravince come sempre anche se registra il secondo calo consecutivo ma il tg di Antonio Ricci non guadagna terreno su Rai1. Gli ascolti ... 🔗affaritaliani.it

Stefano De Martino e il suo sfogo in TV: “Le mie nozze con Belen?”. Le dichiarazioni del conduttore di Affari Tuoi - Stefano De Martino ricorda le nozze con Belen in tv: le dichiarazioni del conduttore non passano inosservate. Ecco cosa ha detto ... 🔗msn.com