Perché non può mettere piede a Verissimo La star scartata da Silvia Toffanin

Verissimo, mentre la presenza di Zeudi è stata esclusa. La decisione di Silvia Toffanin di non accogliere la modella nel suo programma di Canale 5 ha suscitato curiosità e speculazioni.Il Silenzio Ufficiale e le Voci di CorridoioNonostante non ci siano stati comunicati ufficiali da parte di Verissimo né proteste pubbliche da parte di Zeudi, le voci sulla sua esclusione continuano a circolare. A confermare le indiscrezioni è intervenuto anche un ex concorrente del Grande Fratello, chiarendo i motivi dell'assenza della modella nel noto talk show.Leggi anche: "Sicuro sicuro". Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l'ultima novità dopo il Grande FratelloUn Clima di Tensione: La Parola agli EspertiLa giornalista Grazia Sambruna ha espresso la sua opinione riguardo Zeudi e la sua mancata partecipazione a Verissimo, affermando: "Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni o settimane sotto ai post del programma.

