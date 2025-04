Perché non può andare a Verissimo Zeudi scartata da Silvia Toffanin | motivi pesanti

Verissimo da Silvia Toffanin e ora si è scoperto ad esempio Perché Zeudi non potrebbe mettere piede nel programma di Canale 5. E questa scelta potrebbe essere definitiva.Non sono mai giunte comunicazioni ufficiali da Verissimo né lamentele o proteste da parte della stessa Zeudi, eppure ormai ci sarebbe certezza su questo. A confermare questi rumor è stato pure un ex concorrente del Grande Fratello, il quale ha spiegato chiaramente le ragioni del suo mancato approdo nella trasmissione.Leggi anche: "Sicuro sicuro". Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l'ultima novità dopo il Grande FratelloZeudi, scoperto Perché non può partecipare a VerissimoLa prima a prendere posizione su Zeudi e Verissimo è stata Grazia Sambruna, infatti la giornalista ha affermato: "Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni o settimane sotto ai post del programma.

