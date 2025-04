Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Milik

Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Arek Milk. L`attaccante polacco. 🔗 Un po` a sorpresa, poco prima della fine del campionato laha annunciato il rinnovo deldi Arek Milk. L`attaccante polacco. 🔗 Calciomercato.com

Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Milik anche se quest’anno non ha mai giocato - Il rinnovo di Milik con la Juventus fino al 2027 è ufficiale. Dietro questa mossa della società bianconera c'è una visione legata al bilancio e al mercato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Milik anche se quest’anno non ha mai giocato - Il rinnovo di Milik con la Juventus fino al 2027 è ufficiale. Dietro questa mossa della società bianconera c’è una visione legata al bilancio e al mercato. 🔗fanpage.it

