Perché il Primo Maggio è la festa del lavoro

Vibo Valentia celebra il Primo Maggio tra impegno e festa: dibattito sul lavoro e grande evento in piazza - La città di Vibo Valentia si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’impegno civile e del divertimento in occasione del Primo Maggio, la festa dei lavoratori. L’appuntamento è per mercoledì 1° maggio in Piazza Martiri d’Ungheria, a partire dalle ore 17:00. Il momento centrale della manifestazione sarà il dibattito pubblico dal titolo “Uniti per un lavoro sicuro”, un’occasione di riflessione sui temi del lavoro, della dignità e della sicurezza, con l’intervento di rappresentanti istituzionali e sindacali. 🔗laprimapagina.it

Le nuove stelle al merito . Quattro maestri del lavoro, un primo maggio di festa - Nomina dei maestri del lavoro, quattro ferraresi saranno insigniti della ’Stella al merito del lavoro’. L’onorificenza consentirà loro di fregiarsi del titolo di maestri del lavoro. La cerimonia di consegna delle onorificenze sarà il 1° Maggio, alle 10,30 a Bologna, nel Salone del Podestà a palazzo Re Enzo. Ecco i quattro neo Maestri del Lavoro di Ferrara. Dino Ghirardelli, dipendente di Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo maggio, perché è la Festa del lavoro - Le radici della festa rimandano alla fine dell'Ottocento ma il tema dei diritti sul lavoro è decisamente attuale 🔗wired.it

Il 1°maggio a Bologna: gli eventi in città; Uniti per un Lavoro sicuro: tutte le celebrazioni del Primo Maggio in Provincia di Modena; Primo maggio, il servizio Amt per la festa dei lavoratori; Festa dei lavoratori, tutti gli appuntamenti sul territorio ravennate per il primo maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio, l’annuncio di Meloni: “Per la sicurezza sul lavoro stanziati 1,2 miliardi dall’Inail” - L’intervento del governo al termine del Consiglio dei ministri: ai 600 milioni già stanziati per i bandi Isi dell’ente aggiunti altri 650 milioni ... 🔗repubblica.it

Perché il primo maggio è la Festa del lavoro - Le radici della festa rimandano alla fine dell'Ottocento ma il tema dei diritti sul lavoro è decisamente attuale ... 🔗wired.it

Il Primo Maggio di Giorgia Meloni. Un peana di sé stessa e centinaia di milioni per la sicurezza sul lavoro - La presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure per tutelare l'incolumità sui posti di lavoro, che saranno discusse con le parti sociali. 🔗huffingtonpost.it