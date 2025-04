Perché gli stipendi reali in Italia sono ancora più bassi del 2021

reali restano ancora molto distanti dai livelli pre-inflazione. L'Istat fotografa un recupero lento e diseguale tra settori, con i lavoratori pubblici in maggiore difficoltà. Il presidente Mattarella richiama l'attenzione sul problema salariale, mentre la Cisl evidenzia i risultati della contrattazione. 🔗 I salari contrattuali crescono del 4% su base annua, ma in terminirestanomolto distanti dai livelli pre-inflazione. L'Istat fotografa un recupero lento e diseguale tra settori, con i lavoratori pubblici in maggiore difficoltà. Il presidente Mattarella richiama l'attenzione sul problema salariale, mentre la Cisl evidenzia i risultati della contrattazione. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stipendi da 100mila euro: quanto guadagnano all'estero i lavoratori che in Italia sono "introvabili" - Più che un'invasione è una fuga di massa. La migrazione che dovrebbe preoccuparci, non è tanto (o se preferite non solo) quella dei tanti disperati che approdano sulle nostre coste con barconi di fortuna. È anche quella delle migliaia di nostri connazionali che scelgono di lasciare ogni anno... 🔗europa.today.it

L’Italia ha gli stipendi reali più bassi di tutti i grandi Paesi Ue: la classifica - I dati Eurostat - aggiornati al 2023 - mostrano che in Italia gli stipendi reali sono più bassi rispetto a tutti gli altri grandi Paesi dell'Ue: Spagna, Germania, Francia e anche diversi altri Stati ci superano. Il dato tiene conto anche del costo della vita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stipendi a picco in Italia, sono più bassi del 2008 - Altro che crescita. In Italia gli stipendi sono inferiori di 8,7 punti rispetto al 2008. Il dato impietoso arriva dal Rapporto mondiale sui salari pubblicato oggi dall'Ilo, l'Organizzazione internazionale del lavoro: si tratta del risultato peggiore tra i Paesi del G20. I salari reali in... 🔗messinatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Perché gli stipendi reali in Italia sono ancora più bassi del 2021; Stipendi sempre più bassi, crollano i salari reali in Italia: quanto è scesa davvero la busta paga; Mattarella striglia la politica: “Salari reali inferiori a quelli del 2008. Tante famiglie non reggono, è una grande questione per l’Italia”; A quanto ammontano i salari in Italia? Il monito di Mattarella. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Stipendi sempre più bassi, crollano i salari reali in Italia: quanto è scesa davvero la busta paga - Gli stipendi degli italiani non riescono a recuperare il potere d'acquisto: i salari reali sono più bassi dell'8% rispetto al 2021. 🔗lanotiziagiornale.it

Allarme stipendi, il salario reale resta l’8% sotto i livelli del 2021 - MILANO – Sembra un gioco di squadra studiato a tavolino, ma è la coincidenza del calendario di pubblicazioni dell’Istat a offrire subito una sponda all’allarme sui salari troppo bassi rilanciato dal ... 🔗repubblica.it

Mattarella alla vigilia del 1° maggio: "In Italia i salari sono inadeguati" - Alla vigilia della Festa dei Lavoratori il presidente della Repubblica manda un grido di allarme: " Gli stipendi in Italia sono inadeguati ". Un messaggio forte e chiaro quello di Sergio Mattarella e ... 🔗affaritaliani.it