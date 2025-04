Perché Belve e Viva la danza non meritavano di scontrarsi

Ascolti TV | Martedì 29 Aprile 2025. Guerra tra poveri tra Maria Corleone (12.1%) e Viva la Danza (11.1%), Belve torna col 9.1% - Nella serata di ieri, martedì 29 aprile 2025, su Rai1 Viva la Danza ha interessato 1.759.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale5 la prima puntata di Maria Corleone 2 ha conquistato 2.172.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 il ritorno di Belve intrattiene 1.478.000 spettatori pari al 9.1%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.359.000 spettatori con il 10.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 731. 🔗davidemaggio.it

Perché Belve e Viva la danza non meritavano di scontrarsi - Un po' dispiace che un'azienda come la Rai decida di far scontrare due programmi come Belve e Viva la danza la stessa sera, soprattutto perché sono settimane che il pubblico si rifugia sulle piattafor ... 🔗vanityfair.it

