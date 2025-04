Per svelare la collezione Cruise 2025 26 la maison ha scelto Villa d' Este Davanti ad un front row stellare ha preso vita una proposta romantica e leggiadra

maison francese, infatti, ha scelto la cornice della celeberrima Villa d’Este, a Cernobbio, per svelare la collezione Cruise 202526. 🔗 Iodonna.it - Per svelare la collezione Cruise 2025/26, la maison ha scelto Villa d'Este. Davanti ad un front row stellare ha preso vita una proposta romantica e leggiadra Il Grand Tour d‘Italia è ufficialmente cominciato. Da Gucci a Dior, fino a Max Mara e Dolce&Gabbana, le località italiane più suggestive e amate si preparano ad ospitare eventi senza precedenti. Ad inaugurare le danze, tuttavia, è stata la sfilata Chanel Como. A Parigi Chanel gioca con le proporzioni e rivisita fiocchi e perle X Lafrancese, infatti, hala cornice della celeberrimad’, a Cernobbio, perla26. 🔗 Iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Chanel, ode all'Italia: sfila sul lago di Como la collezione Cruise 2025/26 - Un'atmosfera onirica, una location d'epoca come Villa d'Este e lo scenario suggestivo del lago: ecco la perfetta cornice per la nuova collezione Chanel Cruise, la cui sfilata ha chiamato a sé il meglio dello stardom italiano e internazionale, da Keira Knightley a Margaret Qualley 🔗vanityfair.it

Chanel sceglie Villa D'Este, sul Lago di Como, per presentare la collezione Cruise 2025-26, rinnovando così il legame con l'Italia. - Dopo una lunga assenza, Chanel torna a sfilare in Italia e lo fa – ovviamente – in grande stile. Per la sfilata Cruise 25-26 ha scelto le sponde del lago di Como, precisamente la storica Villa d’Este a Cernobbio. In attesa di vedere all’opera il nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, la Maison francese rende omaggio all’Italia, fonte di ispirazione e cuore produttivo di Chanel. La sfilata di Chanel a Como Il lago di Como si conferma una delle mete più amate dal fashion system: in ... 🔗amica.it

La collezione autunno inverno 2025-26 di Antonio Marras - Scopri come la storia e l'arte si intrecciano nella nuova collezione di Antonio Marras. Leggi tutto Antonio Marras e la magia di Alghero: un viaggio tra moda e melodramma su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cruise di Chanel, le prime immagini dell’esclusivo evento sul lago di Como - A Villa D'Este tante le celebs giunte da tutto il mondo per la Resort della maison parigina. I primi look? black and white Dopo una lunga assenza, Chanel torna a sfilare in Italia con la Cruise 26. La ... 🔗informazione.it

Margaret Qualley arriva sul Lago di Como, per la Chanel Cruise 2026, con un mini look in stile Dolce Vita - Che sia il palco degli Oscar, un red carpet o la passerella di una sfilata, Margaret Qualley sa sempre cosa indossare. In occasione del destination show di Chanel per la Cruise 2026, l'attrice ... 🔗vogue.it

Chanel, star a Como per la collezione Cruise 2025-26. Le foto della sfilata a Villa d'Este - /16 Getty Chanel sceglie l'Italia per svelare la sua Cruise 2025-26, una collezione di capi e accessori presentata fuori calendario e realizzata dall'ufficio stile della Maison, che si sta occupando d ... 🔗informazione.it