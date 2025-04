Per immobilizzarlo serve lo spray al peperoncino lame e droga nello zaino | arrestato

Cesenatoday.it - Per immobilizzarlo serve lo spray al peperoncino, lame e droga nello zaino : arrestato A Cesenatico un uomo di 47 anni è finito in arresto con una lunga sfilza di accuese: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, ma anche porto abusivo di armi od oggetti atti ad. 🔗 Cesenatoday.it

