Per il Lecce Conte studia di tornare al 4-4-2 plastico Corsprt

Conte dovranno giocarsi lo scudetto senza Buongiorno e senza Juan Jesus, oltre a Neres. Proprio per questo Conte sta studiando come mettere in campo la sua squadra già per la trasferta di Lecce. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe scegliere di tornare al 4-4-2“Senza Buongiorno, è possibile che Conte possa ripristinare l’idea provata alla vigilia del Toro: Olivera centrale al fianco di Rrahmani, Spinazzola basso a sinistra, McTominay in partenza quasi esterno sinistro di centrocampo e Raspadori al fianco di Lukaku in un 4-4-2 diciamo plastico, che all’occorrenza può anche diventare 3-5-2. Insomma, il piano provato prima del Milan e del Torino: in entrambi i casi, però, il tecnico fu costretto a cambiare strategia la mattina della partita, una volta per l’attacco influenzale che colpì McT e domenica per lo stesso problema accusato da Jack. 🔗 Ilnapolista.it - Per il Lecce Conte studia di tornare al 4-4-2 plastico (Corsprt) Gianluca Di Marzio dà la triste notizia all’ambiente Napoli. Per Alessandro Buongiorno stagione finita. Il Napoli edovranno giocarsi lo scudetto senza Buongiorno e senza Juan Jesus, oltre a Neres. Proprio per questostando come mettere in campo la sua squadra già per la trasferta di. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe scegliere dial 4-4-2“Senza Buongiorno, è possibile chepossa ripristinare l’idea provata alla vigilia del Toro: Olivera centrale al fianco di Rrahmani, Spinazzola basso a sinistra, McTominay in partenza quasi esterno sinistro di centrocampo e Raspadori al fianco di Lukaku in un 4-4-2 diciamo, che all’occorrenza può anche diventare 3-5-2. Insomma, il piano provato prima del Milan e del Torino: in entrambi i casi, però, il tecnico fu costretto a cambiare strategia la mattina della partita, una volta per l’attacco influenzale che colpì McT e domenica per lo stesso problema accusato da Jack. 🔗 Ilnapolista.it

