Per cinque giorni la città diventa un grandissimo giardino | torna Cattolica in fiore

"Cattolica in fiore", "l'evento nel cuore di tutta la provincia che da il via all'estate e inonda la città di bellezza". Inaugurata il 30 aprile mattina la 53esima edizione della mostra mercato che fino al 4 maggio, con gli oltre 100 vivaisti presenti, trasforma Cattolica in una suggestiva.

