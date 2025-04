Pensione maggio 2025 | quando arriva il pagamento e il calendario Poste

Pensione maggio 2025 tramite accredito bancario vedrà il pagamento disponibile venerdì 2 maggio 2025. La Festa dei Lavoratori dell'1 maggio, giornata festiva, ha fatto slittare il versamento al primo giorno bancabile successivo. Le banche, infatti, restano chiuse il primo del mese, per cui l'INPS ha programmato i pagamenti per il giorno seguente.

Lavori usuranti e gravosi: domanda entro il 1° maggio 2025 per andare in pensione nel 2026 - Chi ha svolto lavori usuranti e gravosi e maturerà i requisiti per la pensione anticipata nel 2026, può trasmettere domanda per il riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2025. L’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai fini dell’accesso alla pensione anticipata nel 2026. 🔗leggioggi.it

