Peggiorano i conti di Volkswagen e Stellantis Trump avvisa | Massacrato chi non produce qui

Volkswagen ha iniziato il 2025 con un crollo degli utili del 41% rispetto all'anno precedente a 2,19 miliardi di euro. La concorrente franco-italiana Stellantis registra una discesa dei ricavi del 14% a 35,8 miliardi con una diminuzione delle consegne del 9% a quota 1,2 milioni di vetture. Il gruppo, ancora alla ricerca di un nuovo amministratore delegato dopo l'addio di Carlos Tavares, ha inoltre sospeso le indicazioni previsionali sugli obiettivi dell0ibntero 2025 a causa delle incertezze legate a i dazi statunitensi. L'azienda spiega che "si sta impegnando a fondo con le autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo misure per ridurne gli impatti".

Stellantis giù in Borsa a -5,78% dopo i conti - Stellantis in Borsa sotto pressione dopo il crollo dell'utile nel 2024. Il titolo della casa automobilistica perde il 5,78% a 12,7 euro. 🔗quotidiano.net

Antitrust indaga su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen per pratiche scorrette sui veicoli elettrici - L'Antitrust ha avviato quattro istruttorie nei confronti di BYD Industria Italia s.r.l., Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l. e Volkswagen Group Italia S.p.A. per possibili pratiche commerciali scorrette. Le istruttorie riguardano le informazioni fornite ai consumatori sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità della batteria e sulle informazioni relative alle limitazioni di operabilità della garanzia convenzionale sulle batterie, in possibile violazione del Codice del consumo. 🔗quotidiano.net

