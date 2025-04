Pedro continua a battere i record in Italia

Italiano!Pedro Rodríguez, exjugador del Barça entre 2004 y 2015, nunca pasa de moda. A sus 37 años, el extremo canario sigue batiendo récords con la Lazio y aumentando una leyenda que parece no tener fecha de caducidad.Sus gestas sin precedentes son incontables y este lunes sumó una más a su casillero. Con el doblete que firmó ante el Parma en la Serie A para darle un punto clave a los suyos (2-2), el de Santa Cruz de Tenerife se convirtió en el jugador que ha marcado más goles como suplente en una sola temporada para la Lazio desde que las victorias valen tres puntos en el Calcio: siete.Por delante de leyendas de la LazioCon este registro, Pedro superó al delantero centro Italiano Tomaso Rocchi, leyenda de la Lazio, que en la temporada 2008-2009 consiguió anotar seis tantos partiendo desde el banquillo, demostrando una vez más que es un talento imperecedero.

