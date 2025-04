Pedri avvisa l’Inter | Barcellona giovane e in fiducia Flick un padre

Pedri ha esaltato il lavoro del tecnico Hans Flick sulla panchina del Barcellona, indicando i punti di forza della sua squadra in vista della sfida di Champions League contro l’Inter.L’ELOGIO – Pedri ha rilasciato un’intervista alla UEFA a ridosso dell’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Il calciatore della Nazionale spagnola ha innanzitutto posto l’accento sulla bontà del lavoro di Hans Flick da quando ricopre l’incarico di allenatore dei blaugrana: «Come un padre, cerca sempre di prendersi cura di noi, che siamo prevalentemente calciatori giovani. È presente per te anche quando non si è impiegati in campo. Oltre ad essere severo, cerca sempre di aiutare i suoi calciatori, anche quando vede che non stanno giocando bene. Tende a parlarti, a chiederti cosa non va». 🔗 Inter-news.it - Pedri avvisa l’Inter: «Barcellona giovane e in fiducia. Flick un padre» ha esaltato il lavoro del tecnico Hanssulla panchina del, indicando i punti di forza della sua squadra in vista della sfida di Champions League contro.L’ELOGIO –ha rilasciato un’intervista alla UEFA a ridosso dell’andata delle semifinali di Champions League trae Inter. Il calciatore della Nazionale spagnola ha innanzitutto posto l’accento sulla bontà del lavoro di Hansda quando ricopre l’incarico di allenatore dei blaugrana: «Come un, cerca sempre di prendersi cura di noi, che siamo prevalentemente calciatori giovani. È presente per te anche quando non si è impiegati in campo. Oltre ad essere severo, cerca sempre di aiutare i suoi calciatori, anche quando vede che non stanno giocando bene. Tende a parlarti, a chiederti cosa non va». 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Borghi avvisa: «Inter in Champions? Con Bayern Monaco e Barcellona può fare questo» - di RedazioneStefano Borghi a Cronache di Spogliatoio ha detto la sua sul quarto di finale di Champions League: le dichiarazioni Stefano Borghi ha detto la sua sul percorso dell’Inter in Champions League, soffermandosi anche sul Bayern Monaco. LE PAROLE – «Il tema è: che Inter arriverà a questa doppia sfida? Se io immagino l’Inter che ritrova la sua massima espressione che abbiamo visto quest’anno, l’Inter dell’ultima parte del 2024, secondo me è molto meno sfavorita con il Bayern di quello che si possa pensare. 🔗internews24.com

Yamal avvisa l’Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» - di RedazioneYamal avvisa l’Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» Le parole dell’esterno blaugrana In una lunga intervista rilasciata a Sport, Lamine Yamal, attaccante del Barcellona si è soffermato anche sulla Champions League, esprimendo grande ambizione e obiettivi importanti per il futuro del club blaugrana. L’Inter e le altre squadre sono avvisati, anche se prima di pensare in grande, la squadra di Inzaghi dovrà sicuramente superare l’avversario ostico, ossia il match dei quarti contro il Bayern Monaco. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Il padre di Bojan Krkic avvisa il Barça: Inter in difficoltà? È capace di reagire. Inzaghi ha un carattere vincente; Pedri e la sua migliore stagione: i numeri impressionanti del playmaker del Barcellona; Barcellona, Pedri: Pallone d'Oro? Penso solo a vincere con la squadra, poi magari ne riparleremo; Calcio Live News: tre posticipi chiudono la 34esima di Serie A, Ancelotti-Real ai titoli di coda. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona, Pedri avvisa l’Inter: “Siamo felici, ma puntiamo ad altri due titoli” - Visualizzazioni: 20 Pedri, il giovane talento del Barcellona, esprime la sua determinazione a conquistare altri trofei nella stagione in corso, dopo la Copa del Rey. Pedri: la stella del Barcellona pu ... 🔗calciostyle.it

Champions League, Barcellona-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - In Spagna la semifinale di andata della Champions League tra Barcellona e Inter: info tv e streaming e le probabili formazioni, il dilemma di Inzaghi. 🔗sport.virgilio.it

Barcellona-Inter: Inzaghi col dubbio Thuram, Lautaro sogna il 2010 e avvisa Yamal. Le mosse di Flick - Inter, alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, Inzaghi e Lautaro tracciano la rotta. Le ultime sulla formazione blaugrana ... 🔗sport.virgilio.it