Pechino Express 2025 nella semifinale torna Caressa come ‘malus calcistico’

Pechino Express 2025. La nona tappa, nonché semifinale dello show – in onda domani sera, giovedì 1° maggio, su Sky Uno e in streaming su NOW – sarà una corsa continua per guadagnarsi l'accesso alla tappa conclusiva di questo viaggio che porterà i viaggiatori letteralmente sul "Tetto del mondo". Per gran parte della puntata, i viaggiatori non saranno da soli. Infatti, tornerà Fabio Caressa (in gara lo scorso anno con la figlia Eleonora) che riprenderà in spalla lo zaino di Pechino Express. Questa volta, però, il telecronista avrà con sé anche una temibilissima "Football Flag", vestendo i panni di un malus calcistico.Le quattro coppie rimaste in gara nella semifinale sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

