Paviè una linea di gioielli dedicata alla mamma una parola che non passa mai di moda

mamma, Paviè presenta una collezione speciale di gioielli che rende omaggio a una delle figure più preziose nella vita di ognuno: la mamma. Eleganti, simbolici e personalizzabili, i nuovi gioielli in argento con cuore smaltato sono disponibili nel colore preferito o portafortuna, perché ogni mamma è unica – e merita di esser celebrata con qualcosa che la rappresenti davvero. Il cuore, simbolo universale di affetto, racchiude la dolcezza, la forza e l'amore incondizionato che solo una madre sa donare. La parola "mamma" incisa o applicata diventa così un piccolo mantra da portare con sé, a qualsiasi età e per qualsiasi mamma: romantica o pragmatica, moderna o tradizionale, giovane o più adulta. Perché "mamma" è una parola che non passa mai di moda – e che fa sempre bene al cuore.

