Pavard si ritira ferito tre giorni dopo la semifinale contro il Barcellona

Pavard Si è ritirato ferito Dell’incontro che sta giocando contro il Roma nel Una serie. I problemi per il difesa Ci sono tre giorni, sarà il prossimo mercoledì, dalla prima tappa del Semifinali della Champions League contro di lui Barcellona. Pavard, supporto indiscusso nella linea di tre difese dello schema Simone Inzaghi, ha avuto problemi nel Caviglia sinistra dopo una serie di giochi con il turco Ceki Zeliklato destro di Roma. dopo essere stato trattato dai medici dell’Inter nell’erba, non poteva continuare sul campo e lasciò il suo posto a Bisseck in esso minuto 14. Nelle prossime ore subiranno test medici che determineranno l’ambito degli infortuni e i tempi di recupero. 🔗 Justcalcio.com - Pavard si ritira ferito tre giorni dopo la semifinale contro il Barcellona 2025-04-27 15:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Problemi per lui Inter. BenjaminSi ètoDell’inche sta giocandoil Roma nel Una serie. I problemi per il difesa Ci sono tre, sarà il prossimo mercoledì, dalla prima tappa del Semifinali della Champions Leaguedi lui, supporto indiscusso nella linea di tre difese dello schema Simone Inzaghi, ha avuto problemi nel Caviglia sinistrauna serie di giochi con il turco Ceki Zeliklato destro di Roma.essere stato trattato dai medici dell’Inter nell’erba, non poteva continuare sul campo e lasciò il suo posto a Bisseck in esso minuto 14. Nelle prossime ore subiranno test medici che determineranno l’ambito degli infortuni e i tempi di recupero. 🔗 Justcalcio.com

