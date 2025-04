Paura in centro a Rimini | albero cade e centra una ragazza in scooter Video

Rimini, 30 aprile 2025 – Momenti di Paura nella tarda mattinata di oggi su viale Vespucci, nel cuore di Marina centro, a pochi passi da piazzale Fellini. Un grosso pino si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata, colpendo in pieno una giovane che stava transitando a bordo del suo scooter.La ragazza, rimasta incredibilmente quasi illesa, è stata subito soccorsa da una pattuglia della polizia del Reparto prevenzione crimine di Bologna, presente sul posto per un servizio di controllo rafforzato in occasione del ponte del 1° maggio. Gli agenti hanno assistito in diretta alla caduta dell’albero e sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la giovane, allontanandola dall’area pericolosa, tra rami spezzati e cavi del filobus, che fortunatamente in quel momento non erano attivi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Paura in centro a Rimini: albero cade e centra una ragazza in scooter / Video , 30 aprile 2025 – Momenti dinella tarda mattinata di oggi su viale Vespucci, nel cuore di Marina, a pochi passi da piazzale Fellini. Un grosso pino si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata, colpendo in pieno una giovane che stava transitando a bordo del suo.La, rimasta incredibilmente quasi illesa, è stata subito soccorsa da una pattuglia della polizia del Reparto prevenzione crimine di Bologna, presente sul posto per un servizio di controllo rafforzato in occasione del ponte del 1° maggio. Gli agenti hanno assistito in diretta alla caduta dell’e sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la giovane, allontanandola dall’area pericolosa, tra rami spezzati e cavi del filobus, che fortunatamente in quel momento non erano attivi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendio in hotel: evacuazioni e paura in centro a Rimini - Rimini, 29 marzo 2025 – Momenti di paura nella serata di ieri a Marina Centro, dove un incendio è divampato sul tetto dell’hotel Polo, in viale Vespucci. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 20 nella zona della caldaia, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con più squadre per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. La struttura è stata momentaneamente evacuata per precauzione, mentre una densa colonna di fumo si è levata in cielo, diffondendo un forte odore di bruciato percepito fino al centro città. 🔗ilrestodelcarlino.it

Paura per uno sciame d'api sull'albero di un giardino - I Vigili del Fuoco di Bolzano sono stati chiamati giovedì per un intervento con delle api: uno sciame si era posato su un albero nel giardino dell’Eurac. Poiché lo sciame si trovava direttamente accanto a un vialetto molto frequentato, con conseguente rischio di punture, è stato richiesto... 🔗trentotoday.it

Ponsacco, paura in centro: rapinata una gioielleria - Paura in pieno giorno a Ponsacco: la Gioielleria Frosini, posizionata in Corso Matteotti, nella mattinata di giovedì 13 febbraio è stata assalita da un gruppo di uomini che hanno portato a termine una rapina. La chiamata ai Carabinieri è stata immediata, ma i ladri sono riusciti nelle prime... 🔗pisatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia sfiorata nel cuore di Marina Centro, albero secolare crolla in strada e ferisce una scooterista; Rimini: crolla un pino a Marina Centro: colpita una ragazza in scooter, illesa per miracolo; Incendio in hotel: evacuazioni e paura in centro a Rimini; Paura in centro a Milano, albero crolla sui passanti: due in ospedale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimini, crolla un pino a Marina Centro: colpito uno scooter, strada chiusa al traffico - Attimi di paura questa mattina a Marina Centro, a Rimini, dove attorno alle 11:00 un grosso pino è improvvisamente crollato in viale Amerigo ... 🔗sanmarinortv.sm

Rimini: crolla un pino a Marina Centro: colpita una ragazza in scooter, illesa per miracolo - Attimi di paura questa mattina a Marina Centro, a Rimini, dove intorno alle 11:00 un grosso pino è improvvisamente crollato in viale Amerigo Vespucci, ... 🔗sanmarinortv.sm

Rimini, pino crolla su una ragazza che viaggiava in scooter a Marina centro - RIMINI. Un grosso pino è caduto oggi a Marina Centro travolgendo alcuni mezzi. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area. 🔗corriereromagna.it