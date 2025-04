Paura dei dazi e boom dell' import | così è il Pil Usa ha virato in negativo

Ilgiornale.it - Paura dei dazi e boom dell'import: così è il Pil Usa ha virato in negativo La nuova ondata di tariffe colpisce consumi, fiducia e investimenti. Il Pil si contrae per la prima volta dal 2022, e il rischio recessione si fa concreto 🔗 Ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, Bankitalia “taglia” le stime sul Pil ma non vede “catastrofi” grazie a redditi e boom dell’occupazione - Il futuro è grigio, ma all’orizzonte non ci sono “catastrofi”, grazie ai buoni fondamentali dell’economia italiana. Bankitalia taglia le stime sul Pil “soprattutto” per effetto “dell’inasprimento delle politiche commerciali“, ovvero l’ondata di dazi introdotti dagli Usa: il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 la stima di +1,1% scende a 0,8% e nel 2027 da +0,9% a +0,7%. 🔗secoloditalia.it

"I dazi di Trump rischiano di bloccare il boom dell'agroalimentare pugliese" - "L'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti sui prodotti agroalimentari rischia di colpire duramente l'export pugliese, penalizzando l'economia regionale e minando i posti di lavoro di migliaia di persone". È l'allarme lanciato da Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia... 🔗brindisireport.it

Vinitaly, tremila buyer dagli Usa nonostante i dazi. Nel 2024 boom dell’export sui mercati statunitensi - Mentre il Vinitaly ha prontamente reagito ai dazi di Trump con la buona notizia di oltre 3.000 buyer provenienti dagli Usa, l’Osservatorio Efi (Edoardo Freddi International) che analizza ogni anno i dati relativi all’export dei vini italiani all’estero ha registrato nel 2024 un boom dell’esportazione di nostri prodotti negli States: il più esportato in assoluto è il Pinot Grigio che, rispetto al 2023, ha totalizzato un +5% nelle vendite; al secondo posto e sempre più apprezzato il Prosecco (+68% 2024 vs 2023). 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paura dei dazi e boom dell'import: cosa sta succedendo al Pil Usa; Non è per l’inflazione che i mercati hanno paura; Non è per l’inflazione che i mercati hanno paura; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non è per l’inflazione che i mercati hanno paura - Il boom dell'oro fa pensare che i mercati finanziari abbiano paura dell'inflazione, ma dai dati emerge una realtà ben diversa. 🔗msn.com

Quanta paura fanno i dazi? Dipende, ma io forse me la cavo - Come di consueto è stato sottoposto agli imprenditori e ai manager presenti un piccolo questionario all’indomani dell’annuncio dei dazi americani ... ma poi un boom addirittura secolare. 🔗corriere.it

Guerra dei dazi, la grande paura - Al momento, i primi segnali dopo l’annuncio del «Liberation day», ovvero l’imposizione dei dazi americani al mondo ... Rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, ieri il ... 🔗corriere.it