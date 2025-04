Pattinaggio Memorial Ponzetti | brillano ancora il monsanvitese Piergigli mentre si affaccia l’astro nascente Zingaretti

Weekend ricco di emozioni a Rovigo. Vittoria e podio pertra i Senior. Ottime prove anche per la concittadina Rebeccanelle lunghe distanze JuniorMONTE SAN VITO, 29 aprile 2025 – Weekend di gare e podi per la LunA Sports Academy ASD e per ilAlessioaldi Rovigo, appuntamento prestigioso del panorama nazionale del.A dominare la scena tra la categoria Senior è stato Alessio. Protagonista assoluto della categoria con un 2° posto nel “giro atleti contrapposti” e una straordinaria vittoria nella 500 m sprint, confermandosi uno degli atleti più in forma del momento.Buoni piazzamenti anche tra gli Junior. Ottima prova anche per l’altrain gara Rebecca. 6ª posizione nella 5000 m a punti e 9ª nella 1000 m sprint. 🔗 .com