Ilgiorno.it - “Patti digitali”, web più sicuro per i giovani

Più di 500 genitori a confronto in Villa Zoia con Google, Tik Tok, AgCom e Università Bicocca per i “”. Regole condivise per gestire l’età del primo cellulare ed evitare gli abusi. È nato tutto da una rete dal basso che si ritrova nell’ateneo milanese e che sta facendo scuola nel Paese. Ma cosa sono i? "Regole liberamente condivise da famiglie, nonni, insegnanti, figure educative di una comunità sulla tecnologia in genere". Un’esperienza ormai diffusa in Italia: 108 sono già stati avviati, 18 sono in arrivo, 14 le regioni coinvolte. "Un passo in avanti verso quella cultura educativa del ‘villaggio’ che protegge e guida i ragazzi nella loro crescita e nella conoscenza del mondo, anche da questo punto di vista – spiega il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio –. L’invito per le famiglie è a sottoscriverli cogliendo un’opportunità preziosa che, a livello nazionale, tante città stanno cercando di attuare in un’ottica di corresponsabilità". 🔗 Ilgiorno.it