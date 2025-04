Patrizio Santo in Francia con il nuovo singolo

Patrizio Santo ANNUNCIA IL nuovo FEAT SUI SOCIAL “LA VITA DEGLI ANGELI” LA NUOVA VERSIONE DEL BRANO IN FEAT CON UN ARTISTA FRANCESE Patrizio Santo in questi giorni sui social ha annunciato il suo nuovo feat, una nuova versione de "La vita degli angeli", in collaborazione con un artista francese. 🔗 Trevisotoday.it - Patrizio Santo in Francia con il nuovo singolo ANNUNCIA ILFEAT SUI SOCIAL “LA VITA DEGLI ANGELI” LA NUOVA VERSIONE DEL BRANO IN FEAT CON UN ARTISTA FRANCESEin questi giorni sui social ha annunciato il suofeat, una nuova versione de "La vita degli angeli", in collaborazione con un artista francese. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

“Ultimo Banco”: Il Nuovo Brano di Patrizio Santo - “Ultimo Banco” è questo il titolo del nuovo brano di Patrizio Santo, disponibile da oggi in tutti i Digital Store. Prodotta da Simone Cerratti, scritta da Patrizio Santo e composta in collaborazione con Francesco Bosco, Ultimo Banco non è una semplice canzone, è un brano nato per essere la sigla ufficiale di “Ultimo Banco” , un innovativo e originale format televisivo ideato e condotto da Walter Nanni, un programma Tv realizzato nelle scuole italiane. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Patrizio Santo torna con "Ultimo Banco" il nuovo singolo che è anche la sigla di un programma tv - "Ultimo Banco" è il titolo del nuovo brano di Patrizio Santo, già disponibile in tutti i digital store. Prodotta da Simone Cerratti, scritta da Patrizio Santo e composta in collaborazione con Francesco Bosco, "Ultimo Banco" non è una semplice canzone: è un brano nato per essere la sigla ufficiale... 🔗ilpescara.it

Zidane nuovo ct della Francia? C’è l’annuncio di Deschamps sull’ex Juventus: gli ultimi aggiornamenti - Zidane nuovo commissario tecnico della Francia? Ecco l’annuncio di Deschamps sull’ex Juve: le ultime e gli aggiornamenti Zidane potrebbe essere il nuovo ct della Francia. L’ex Juve, ancora senza panchina dopo la lunga e vincente esperienza al Real Madrid, è uno dei candidati principali al ruolo di allenatore della nazionale francese. L’esperienza di Deschamps sulla panchina dei transalpini è […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Patrizio Santo in Francia con il nuovo singolo; La Torre di Pisa scelta tra le icone mondiali per illuminarsi di verde in occasione di San Patrizio, patrono d’Irlanda; Santo del giorno 17 Marzo 2025: San Patrizio, vescovo; Festa di San Patrizio: tradizione, storia e birra irlandesi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Patrizio Santo in Francia con il nuovo singolo - PATRIZIO SANTO ANNUNCIA IL NUOVO FEAT SUI SOCIAL “LA VITA DEGLI ANGELI” LA NUOVA VERSIONE DEL BRANO IN FEAT CON UN ARTISTA FRANCESE Patrizio Santo in questi giorni sui social ha annunciato il suo nuov ... 🔗trevisotoday.it