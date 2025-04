Pastore sui lavori dell' Aca per la nuova condotta | Impatto marginale sulla città per eliminare la dispersione idrica

Impatto devastante e disastroso in città per il maxi cantiere Aca che eliminerà il problema della dispersione idrica. A dirlo il presidente della commissione lavori pubblici Massimo Pastore che replica alle parole di Domenico Pettinari che aveva lanciato l'allarme sui lavori che porteranno. 🔗 Ilpescara.it - Pastore sui lavori dell'Aca per la nuova condotta: "Impatto marginale sulla città per eliminare la dispersione idrica" Nessundevastante e disastroso inper il maxi cantiere Aca che eliminerà il problema. A dirlo il presidentea commissionepubblici Massimoche replica alle parole di Domenico Pettinari che aveva lanciato l'allarme suiche porteranno. 🔗 Ilpescara.it

Se ne parla anche su altri siti

Per lavori urgenti dell'Aca niente acqua in alcune strade di Montesilvano: i dettagli - Niente acqua in alcune strade di Montesilvano lunedì 24 marzo a causa di alcuni lavori urgenti dell'Aca, come ha comunicato l'amministrazione comunale. "Verrà effettuata una manutenzione straordinaria, urgente ed indifferibile, con sostituzione di alcuni componenti idraulici presenti sulla... 🔗ilpescara.it

Prima dell'estate i nuovi giochi alla pineta dannunziana e per la struttura del campo da bocce si va verso i lavori - Quando sarà ricostruito il manufatto in legno che ospitava il bocciodromo all’interno della pineta dannunziana? E i giochi perché sono ancora transennati e quando saranno di nuovo fruibili? Queste le domande che un lettore ha sottoposto alla nostra redazione e per rispondere abbiamo interpellato... 🔗ilpescara.it

Parco dell'anfiteatro riaperto a metà. Da via Crispi erba alta e cancello chiuso, il ministero cerca a chi affidare i lavori - La porzione accessibile è quella che confina con l'ingresso del museo archeologico. Il resto rimane ancora off limits. A distanza di due anni dalla sua chiusura al pubblico riapre il parco dell'anfiteatro romano. Tutto? No, soltanto la parte alla quale si accede da via Margaritone. L'area verde... 🔗arezzonotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Pastore sui lavori dell'Aca per la nuova condotta: Impatto marginale sulla città per eliminare la dispersione idrica; Pastore sui lavori dell'Aca per la nuova condotta: 'Impatto marginale sulla città per eliminare la dispersione idrica'; Lavori da 15 milioni per eliminare la dispersione idrica a Pescara: polemiche per cantieri; L'allarme di Pettinari: 'Dall'Aca la maxi opera da 15 milioni di euro che paralizzerà la città con i lavori'. 🔗Se ne parla anche su altri siti