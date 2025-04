Passione per il make up Un posto nella contabilità

Sales assistant-beauty advisor, 1 posto
Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 93091
Contratto: tempo determinato, part time e full time
Le risorse opereranno presso i negozi Wycon e saranno beauty advisor ossia ambassador dell'azienda e faranno vivere a tutti i clienti la migliore esperienza nello store. Profilo ideale: conoscenza dei principali strumenti informatici, conoscenza della lingua inglese, sono gradite le certificazioni di corsi make up artist. Disponibilità al lavoro nei week end e durante i giorni festivi. Passione per il make up.

Impiegato amministrativo contabile, 1 posto
Sede di lavoro: Pero. Codice offerta Afolmet: 93530
Contratto: tempo indeterminato, full time 40 ore.
La risorsa, all'interno di un'azienda specializzata in trasporti e logistica, si occuperà di registrazione e fatturazione attiva e passiva, prima nota, gestione banche, pagamenti e altre mansioni.

