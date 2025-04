Partenio-Lombardi D’Agostino | I tempi sono stretti bisogna partire ora

Il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, fa il punto al Dinner party della società irpina a Villa Orsini. A pochi giorni dalla conquista della promozione in Serie B, l'entusiasmo per il traguardo sportivo lascia spazio alla preoccupazione per il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Lo sblocco dei fondi pubblici per l'impianto rappresenta un passo importante, ma secondo il patron biancoverde il rischio di non essere pronti in tempo è concreto. "Sono contento per il contributo arrivato. È una risposta positiva, ma ora bisogna passare agli atti concreti. Il 22 agosto inizia il campionato e l'Avellino deve giocare ad Avellino. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo", ha dichiarato il presidente. D'Agostino non nasconde un certo rammarico per la gestione delle tempistiche: "Queste decisioni andavano prese mesi fa.

Angelo D'Agostino: "Tifosi stupendi, chi la dura la vince. Spero di fare un buon campionato anche in B" - A fine partita esplode la grande festa al Partenio-Lombardi, tutta la squadra, lo staff, con relative famiglie, si sono ritrovati sotto la Curva per festeggiare e cantare con i tifosi. Qualche fischio ... 🔗msn.com

Concessione dello stadio Partenio Lombardi, slittano al 19 maggio i tempi del nuovo bando: quello vecchio scade a fine mese - All'inizio la scadenza era il 26 aprile: tra tre giorni sarebbero scaduti i termini per partecipare al bando di concessione dello stadio Partenio Lombardi. Ora è scattata la proroga: ci sarà tempo fin ... 🔗corriereirpinia.it

Gestione e uso del Partenio-Lombardi, prorogata la scadenza del bando comunale - Lo scorso 15 aprile un operatore economico ha presentato presso il Comune di Avellino «una complessa ed articolata richiesta di chiarimenti, con quesiti plurimi» in merito all’impianto di via ... 🔗orticalab.it