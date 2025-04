Parolo elogia Pulisic | Giocatore forte una garanzia per il Milan

Parolo ha commentato così la prestazione del numero 11 rossonero, Christian Pulisic 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Parolo elogia Pulisic: “Giocatore forte, una garanzia per il Milan” In diretta su DAZN, Marcoha commentato così la prestazione del numero 11 rossonero, Christian

Le notizie più recenti da fonti esterne

Estigarribia elogia Thuram e afferma: «Può diventare come quel giocatore con cui ho giocato nella Juve». Poi sull’Atalanta: «Io prenderei lui, è un campione!» - di Redazione JuventusNews24Estigarribia, ex centrocampista della Juve, ha parlato di due centrocampisti: uno gioca nella Juve e l’altro potrebbe trasferirsi a Torino Marcelo Estigarribia ha parlato a Tuttosport di Khéphren Thuram della Juve e di Ederson dell’Atalanta. Ecco cos’ha detto sui due giocatori. CHI L’HA COLPITO DELLA JUVE – «Scelgo Thuram. È veramente forte e mi piace molto. In questi mesi è cresciuto tanto e ora è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. 🔗juventusnews24.com

Venezia-Milan, Parolo: “Pulisic ha avuto un calo fisico, ma…” - Marco Parolo, ex giocatore della Serie A, ha parlato di Venezia-Milan 0-2 e in particolare della partita di Christian Pulisic 🔗pianetamilan.it

Parolo elogia Gimenez: “Un attaccante completo, mi ricorda grandi bomber” - Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha parlato con entusiasmo del nuovo attaccante del Milan, Santiago Gimenez 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pioli esalta Pulisic dopo Milan-Cagliari: È un giocatore fenomenale; L'elogio di Tuttosport: Pulisic, il leader mite del Milan; Pulisic Milan, Parolo lo elogia: le dichiarazioni; Neymar elogia Pulisic: Lo conosco bene, è un grande giocatore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parolo: “Pulisic giocatore forte, è un leader e una garanzia” - Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Venezia-Milan in cui ha parlato di Pulisic ... 🔗msn.com

Parolo: “Il Milan ha due leader in campo, ecco chi sono…” - L'ex centrocampista Marco Parolo ha parlato del Milan e in particolar modo di due giocatori. Ecco le sue parole ... 🔗msn.com

Venezia Milan, Parolo lo esalta: «Su di lui...» - Venezia Milan, Marco Parolo, ex centrocampista e noto opinionista, ha esaltato Pulisic, in gol nella gara odierna e leader dei rossoneri PAROLE – «Un giocatore forte, che aveva già fatto questi numeri ... 🔗milannews24.com