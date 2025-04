Parolin le voci dai sacri palazzi | Favorito? Anche troppo

Il Papa riposa a Santa Maria Maggiore, la domenica romana è piacevole, il sole stende sulle rive del Tevere un tepore che annuncia l'estate. Il mio giro dei sacri palazzi è quello delle Sette Chiese, è lungo circa 20 chilometri, si fa di solito in due giorni, comprende le Basiliche papali maggiori e quelle minori, fa bene allo spirito, alla visione, al cronista che cerca di capire che aria tira sul Conclave.Chi entrerà Papa? La «Vox Populi, Vox Dei» dice che sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Bergoglio, il profilo ideale per una scelta di mediazione, l'uomo della politica estera, una carta buona per gli americani, ottima per i cinesi (è stato lui a tessere l'intesa segreta del Vaticano con Pechino) ma non per quei Paesi dell'Asia che temono la Cina, forse è un rebus per l'Africa.

Il Papa al Gemelli, "ha riposato bene". Parolin sulle voci di dimissioni, "inutili speculazioni" - Papa Francesco "ha riposato bene". Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per "tranquillizzare" sulla salute del Pontefice. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal Gemelli, i medici hanno sottolineato che il Papa "non è fuori pericolo" ma al momento "non è in pericolo di vita". E mentre il Pontefice è ricoverato al Gemelli, il tema delle sue possibili dimissioni continua ad essere di attualità.

"Ha riposato bene": le condizioni di papa Francesco e le parole di Parolin sulle voci di dimissioni - Come sta papa Francesco dopo l'ottava notte in ospedale al Gemelli per una polmonite bilaterale: dal Vaticano fanno sapere che ha riposato bene. Il Papa non è fuori pericolo, lo hanno detto in maniera chiara i suoi medici, ma sta rispondendo alle terapie. Intanto il cardinale Pietro Parolin ha commentato le voci sulle dimissioni del Pontefice.

Papa Francesco, Parolin: "Voci dimissioni? Tutte inutili speculazioni" - Voci di dimissioni Papa Francesco? "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano". Così in un'intervista al Corriere della Sera il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano.

