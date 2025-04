Parma tra le città peggiori per il clima | è al 107 posto

Parma è tra le città peggiori d'Italia per quanto riguarda il clima. Su 107 posti, occupa il 101°. Ha perso ben otto posizioni rispetto all'anno scorso. Lo dice la classifica de Il Sole 24Ore, stilata in collaborazione con 3BMeteo. L'analisi prende in esame il periodo di tempo che va dal 2010 al.

