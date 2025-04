Parma Atletico Madrid e una presenza in nazionale | obbligato a doparsi dalla società | Campavamo di flebo

Parma, Atletico Madrid e una presenza in nazionale: obbligato a doparsi dalla società "Campavamo di flebo"">Un'accusa shock riapre il dibattito sul doping nel calcio degli anni Duemila.Era uno dei volti più affidabili della Serie A di fine millennio, protagonista con la maglia del Parma dei sogni, ma anche del Bologna, della Reggina e persino dell'Atletico Madrid.Ha lasciato il calcio ormai da anni, ma le sue parole risuonano oggi come un macigno sulla storia recente del calcio italiano ed europeo.Il dibattito sul doping è sempre stato una zona grigia nel mondo del pallone. A differenza di altri sport, dove i casi scoperti e puniti sono numerosi e spesso mediaticamente esplosivi, nel calcio le vicende di positività sono state meno frequenti e, quando accadute, spesso archiviate in fretta.

