ParK&ride attivi per il Primo maggio a Bari | corse fino all' una di notte per la navetta C

attivi a Bari per il giorno del Primo maggio. Amtab, in occasione della manifestazione 'Primo maggio barese', in programma a parco 2 Giugno, ha infatti previsto l'apertura dei tre parcheggi di scambio cittadini (Pane e Pomodoro, Vittorio Veneto lato terra e largo 2 Giugno).

Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi Giovedì 1 mercato di Camucia in formato ridotto. Venerdì 2 uffici comunali chiusi, ma Dec e Farmacia aperti Giovedì primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori gli uffici del Comune di Cortona garantiranno i servizi pubblici essenziali. Secondo quanto comunicato da Sei Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del primo maggio, mentre le stazioni ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi nel giorno della Festa dei Lavoratori. 🔗lanazione.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

