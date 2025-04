Parigi denuncia i cyberattacchi russi

Zelensky denuncia: oltre 1.050 droni russi contro l'Ucraina in una settimana - La settimana scorsa la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "più di 1.050 droni d'attacco, quasi 1.300 bombe aeree e più di 20 missili per distruggere città e uccidere persone": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "chi vuole negoziare non colpisce deliberatamente le persone con la balistica". "L'Ucraina sta lottando per una vita normale e sicura, che merita, e per una pace giusta e affidabile. 🔗quotidiano.net

Parigi, 195 milioni a Kiev sottratti agli asset russi - La Francia mobiliterà, grazie agli interessi sui beni russi congelati, “una nuova dotazione di 195 milioni di euro” per aiutare l’Ucraina sul piano militare Lo ha detto il ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu, al sito web del quotidiano La Tribune Dimanche. Questa somma “consentirà la consegna di proiettili da 155 mm e di bombe... 🔗imolaoggi.it

Rispunta l’idea di sequestrare i beni russi. Ft: “Proposta francese in caso di violazione di una futura tregua in Ucraina”. Ma Parigi smentisce - C’è un altro fronte che divide l’Europa sulla crisi ucraina. Dopo il vertice di Londra, che ha confermato l’istantanea di un’Europa divisa, dalla spinta al riarmo alla sempre piu? timida difesa di Zelensky, anche sul futuro dei beni congelati della Russia i 27 non hanno una posizione compatta. Il tema torna alla ribalta dalle colonne del Financial Times, secondo cui le principali potenze europee a partire dalla Francia, che con il Regno Unito guida gli sforzi diplomatici per una tregua, appoggiano l’idea di sequestrare oltre 200 miliardi di euro di beni russi congelati se Mosca dovesse ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La Russia intensifica i cyberattacchi contro alleati ucraini - (ANSA-AFP) - PARIGI, 29 MAR - La guerra informatica della Russia contro l'Ucraina è in gran parte fallita e Mosca sta prendendo sempre più di mira gli alleati europei di Kyiv, secondo gli ... 🔗ansa.it

Parigi denuncia: “Nostro caccia sul Baltico oggetto di intimidazione dalla Russia” - Nella notte tra mercoledì e giovedì, “un aereo da pattugliamento marittimo Atlantique 2 francese è stato oggetto di misure di intimidazione da parte della Russia”. Lo scrive su X il ... 🔗msn.com

Ucraina, attacchi russi su Kharkiv e Sumy dopo il vertice di Parigi - Roma, 18 apr. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini i soccorsi a Kharkiv dopo l'ultimo attacco missilistico russo nella notte che ha causato ... e decine di droni dopo gli ... 🔗libero.it