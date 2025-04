Parete false multe della Polizia locale | il Comune lancia l’allarme ai cittadini

Parete, piccola città dell’Agro Aversano, sarebbero in circolazione falsi verbali a nome della Polizia Municipale. A lanciare l’allarme è l’amministrazione comunale che ha rivolto un avviso urgente alla cittadinanza. Parete, false multe in circolazione: il Comune lancia l’allarme ai cittadini Secondo quanto riportato, i verbali incriminati presentano gravi difformità rispetto a quelli regolarmente emessi: .L'articolo Parete, false multe della Polizia locale: il Comune lancia l’allarme ai cittadini Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Parete, false multe della Polizia locale: il Comune lancia l’allarme ai cittadini , piccola città dell’Agro Aversano, sarebbero in circolazione falsi verbali a nomeMunicipale. Areè l’amministrazione comunale che ha rivolto un avviso urgente alla cittadinanza.in circolazione: ilaiSecondo quanto riportato, i verbali incriminati presentano gravi difformità rispetto a quelli regolarmente emessi: .L'articolo: ilaiTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancona controcorrente, invito alla polizia locale: “Meno multe per la sosta” - Ancona, 17 febbraio 2025 – Multe per sosta selvaggia? Sì, ma senza calcare troppo la mano, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, all’ora dell’aperitivo e nei dopocena. Il diktat, non troppo condiviso da tutta la maggioranza di centrodestra, è quello immaginato dal vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, multi-assessore con deleghe alla mobilità, alla sicurezza e alla polizia locale: “Vessare gli automobilisti che il sabato sera magari decidono di trascorrere la serata in centro e non riescono a trovare parcheggio non è la mia priorità – spiega il vicesindaco –. 🔗ilrestodelcarlino.it

La Polizia Municipale potenzia i controlli, raffica di multe in poche ore. Nel mirino anche conducenti di monopattini - Ben 127 violazioni al codice della strada. Ad accertarle la Polizia Locale, che martedì pomeriggio è stata impegnata in una serie di controlli stradali con sette pattuglie schierate lungo le strade del territorio comunale. Tra le multe spiccano cinque sanzioni a conducenti di monopattini per il... 🔗forlitoday.it

Retata di polizia e carabinieri nei centri massaggi: multe per 40mila euro - Ha sfiorato anche il Basso Garda e luoghi frequentati da clienti bresciani la maxi-operazione delle forze dell'ordine in vari centri massaggi della provincia di Mantova, organizzata nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio condivisi dal prefetto mantovano Roberto Bolognesi... 🔗bresciatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

'Attenzione alla multa-truffa', avviso polizia locale a Napoli; Parete, false multe della Polizia locale: il Comune lancia l’allarme ai cittadini; Truffatori creano multe false della Municipale: ecco come riconoscerle; Allarme truffe: falsi verbali per infrazioni stradali recapitati ai cittadini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Multe a distanza: condanna in appello per l’agente della Locale - Ribaltata la sentenza di primo grado: comminare sanzioni con i video dei portali del traffico è considerato un falso ... 🔗giornaledibrescia.it

Polizia locale scopre cinque patenti false in un mese - Gli accertamenti sono stati effettuati nel corso di specifiche attività di polizia stradale. I cinque sono stati anche sanzionati con una multa di 5.100 euro. "Cinque patenti false in un mese è ... 🔗msn.com

False mail della Polizia, è boom di truffe informatiche. In Puglia aumentano i casi di phishing - del direttore della Polizia postale e di altri rappresentanti delle forze dell’ordine». Si tratta di falsi messaggi, spesso scritti in diverse lingue e con grossolani errori grammaticali ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it