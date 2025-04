Paredes accantonato futuro a Roma a rischio? Dopo il Boca anche Arabia e Brasile

Roma in campo finalmente, Dopo due giorni di riposo sacrosanti per recuperare energie fisiche e mentali Dopo le fatiche di San Siro. Vittoria preziosissima contro l'Inter, tanto per una classifica che vede la Champions League a soli due punti quanto per un morale ora alle stelle, in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina e delle successive 3 partite. Tra i mille pregi che possono essere attribuiti a Claudio Ranieri, anche quello di far rendere in questo momento la squadra senza tre pilastri che lui stesso aveva riportato al centro del progetto: un Hummels pronto all'addio al calcio, un Dybala costretto ai box dall'infortunio ed un Paredes accantonato nell'ultimo periodo.Se fino a poco tempo fa sembrava essere l'uomo imprescindibile della Roma, quello in grado di farla girare a dovere e che mancava con Juric, ora l'argentino ha visto Cristante prendergli prepotentemente il posto.

Roma, Paredes chiarisce il suo futuro: “C’è la clausola! Ho fatto tutto il possibile” - Attenta Roma, Leandro Paredes non ha dubbi sul suo futuro. Arrivano conferme direttamente dal giocatore: le sue parole. Una stagione di alti e bassi quella in casa giallorossa. La Roma dopo Daniele De Rossi e l’arrivo di Juric in panchina, ha deciso di chiamare Claudio Ranieri per poter risollevare la rosa in un momento così difficile. Il mister senza nessun dubbio ha accettato questa sfida e nonostante l’uscita dalla Coppa Italia e dall’Europa League, è riuscito a far rientrare in corsa la Roma per i posti in Europa. 🔗rompipallone.it

Paredes-Boca Juniors, arriva l’annuncio ufficiale del club argentino: la verità sulla clausola e il futuro alla Roma! - Le ultime sul futuro di Leandro Paredes, centrocampista della Roma, dopo l’annuncio del Boca Juniors. Tutti i dettagli in merito Dopo il rinnovo di Leandro Paredes con la Roma, con una clausola speciale per un ritorno al Boca Juniors, è arrivata la presa di posizione della dirigenza del club argentino ad Olé. FUTURO PAREDES – «Non […] 🔗calcionews24.com

Roma, N’Dicka imprescindibile: decisione presa per il futuro - Non c’è Roma senza Evan N’Dicka. Il difensore francese è uno dei due calciatori di movimento, insieme a Baschirotto del Lecce, ad aver giocato tutti i minuti di questa Serie A. Non si ferma mai, se non per fermare gli altri, con la pulizia dei suoi interventi e anche con qualche furbizia quando serve. Come la trattenuta su Bisseck a Milano, evidente ma rilasciata in tempo per evitare che l’arbitro o il Var concedessero il rigore all’Inter. 🔗sololaroma.it

Paredes, da monumento a riserva: Neymar lo chiama al Santos. Sullo sfondo Boca e club arabi - Leandro Paredes nelle ultime partite è finito fuori dai radar. Da Lecce a Milano ha giocato una sola volta da titolare su 5 partite (nel derby). Nelle altre 4 è partito ... 🔗msn.com

Roma, il trio del futuro: Mancini, Koné e Soulé le facce della rinascita (e punti fermi anche per il prossimo anno) - Loro tre sicuri, il resto si vedrà. Gianluca Mancini; Kouadio Emmanuel Boris Koné, detto Manu; Matias Soulé. Come sosteneva Ferruccio Valcareggi, costituiscono la spina ... 🔗ilmessaggero.it

Calciomercato Roma, doppio colpo firmato Paredes: annuncio UFFICIALE - Mettendo parzialmente fine, almeno per ora, alla serie infinita di speculazioni sul conto del suo immediato futuro ... Calciomercato Roma, doppio colpo firmato Paredes: annuncio UFFICIALE ... 🔗asromalive.it