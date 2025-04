Papa Francesco video interviste a 60 fedeli ai funerali in San Pietro | Profonda gratitudine Mi viene da piangere

video interviste a ben 60 tra fedeli e religiosi accorsi in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco: tanti ricordi e dediche all'amatissimo pontefice, da persone provenienti da tutto il mondo

Vi presentiamo le nostre video interviste a ben 60 tra fedeli e religiosi accorsi in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco, celebrati sabato 26 aprile. Abbiamo raccolto tanti ricordi e dediche all'amatissimo pontefice argentino, da 60 persone provenienti da tutto il mondo, e di tutte le età.

Ad officiare la messa esequiale il cardinal Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Presenti, oltre ai 250.000 fedeli che sin dalla mattina presto hanno affollato la piazza e le vie adiacenti, anche i governanti di tutto il mondo, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a quello ucraino Volodymyr Zelensky, e poi da Emmanuel Macron a Ursula Von der Leyen, dal principe William a Javier Milei, fino agli italiani con in testa la premier Giorgia Meloni e il presidente della repubblica Sergio Mattarella, insieme a Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

