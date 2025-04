Papa Francesco il testo inedito dedicato alle giovani coppie

testo inedito di Papa Francesco dedicato alle giovani coppie in cui paragona la relazione tra innamorati a un tango. Si trova, come scrive Vatican News, nella prefazione del libro "Youcat. Amore per sempre", della fondazione editrice del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica. Le relazioni come un tangoNel volume, pensato per accompagnare le nuove generazioni nel cammino verso il matrimonio cristiano e che sarà pubblicato prossimamente, Papa Francesco paragona le relazioni di fidanzati e novelli sposi a un tango, ballo tipico dell'Argentina, suo paese d'origine. Non una "danza passeggera", scrive il Pontefice morto il 21 aprile scorso, ma di un'"avventura" che, con incessante "stupore", dura "tutta la vita". Nella tradizionale danza argentina "il ballerino e la ballerina – scrive Bergoglio – si corteggiano, vivono la vicinanza e la distanza, la sensualità, l'attenzione, la disciplina e la dignità.

