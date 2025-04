Papa Francesco Il suo segreto era la grazia

Un coinquilino del Pontefice a Santa Marta racconta l’ironia, l’informalità e la grande umanità di Bergoglio. E quella «lingua di fuoco» che fa fiorire le persone 🔗 Vanityfair.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice - Non solo gli argentini in Italia, tutta l’Argentina ricorda e prega per il suo Papa. Servizio di Clara Iatosti The post Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

Papa Francesco, «Il suo segreto era la grazia» - Un coinquilino del Pontefice a Santa Marta racconta l’ironia, l’informalità e la grande umanità di Bergoglio. E quella «lingua di fuoco» che fa fiorire le persone ... 🔗vanityfair.it

Il vero segreto di Francesco, chi dev'essere il nuovo Papa e Ratzinger: quindi, oggi... - - Il Corriere dedica una pagina a Papa Francesco raccontando lo sconcerto di Emma Bonino, radicale, pro-aborto e pro-eutanasia, i due grandi mali per la Chiesa, condannati anche da Bergoglio; e ... 🔗msn.com

Papa Francesco, le due operazioni «segrete» e l'ultimo incontro sabato con il medico Sergio Alfieri: «Mi ha detto "sto bene, voglio lavorare"» - Gli ultimi minuti di vita di Papa Francesco raccontati da chi il Pontefice aveva scelto per essere curato a partire già dal 2021. Il professor Sergio Alfieri è il chirurgo che lo ... 🔗msn.com