Papa Francesco il cardinale Re ringrazia Roma Gualtieri | Lettera bellissima

Roma "si è stretta con affetto attorno a Papa Francesco nei giorni della sua malattia e nel mesto momento della sua morte, accorrendo numerosi in piazza San Pietro per manifestargli spontanea gratitudine, commozione e spirituale vicinanza. La città, che ha condiviso con i fedeli provenienti da ogni parte del mondo la tristezza del distacco, si é poi attivamente impegnata per rendere possibile ai pellegrini l'ultimo saluto alle spoglie mortali del Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana, e soprattutto per organizzare la partecipazione alle esequie, che ha visto la presenza di tante delegazioni ufficiali e di migliaia di persone provenienti dalle regioni italiane, dall'Europa e dal mondo intero". Inizia così la Lettera che il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto dal cardinale Giovanni Battista Re. 🔗 Iltempo.it - Papa Francesco, il cardinale Re ringrazia Roma. Gualtieri: "Lettera bellissima" "si è stretta con affetto attorno anei giorni della sua malattia e nel mesto momento della sua morte, accorrendo numerosi in piazza San Pietro per manifestargli spontanea gratitudine, commozione e spirituale vicinanza. La città, che ha condiviso con i fedeli provenienti da ogni parte del mondo la tristezza del distacco, si é poi attivamente impegnata per rendere possibile ai pellegrini l'ultimo saluto alle spoglie mortali del Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana, e soprattutto per organizzare la partecipazione alle esequie, che ha visto la presenza di tante delegazioni ufficiali e di migliaia di persone provenienti dalle regioni italiane, dall'Europa e dal mondo intero". Inizia così lache il Sindaco di, Roberto, ha ricevuto dalGiovanni Battista Re. 🔗 Iltempo.it

E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

Papa Francesco, cardinale Bassetti: “Felici della sua ripresa, seguirà consigli dei medici” - (Adnkronos) – Oggi, domenica 23 marzo, Papa Francesco verrà dimesso dall'ospedale Gemelli e tornerà a casa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, con l’Adnkronos esprime la “grande gioia” per il fatto che tra poche ore il Pontefice potrà finalmente ritornare nella residenza di Santa Marta. "E’ nelle mani di ottimi medici […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco ricoverato, l’omelia del cardinale Michael Czerny - Papa Francesco ha inviato un messaggio domenica ringraziando i volontari per il “miracolo della tenerezza” che offrono ai malati, mentre continua la sua ripresa dalla doppia polmonite. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e che porta milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari che il papa avrebbe dovuto celebrare. 🔗lapresse.it

