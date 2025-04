Lapresse.it - Papa Francesco e la Partita della Pace “quando volle Maradona per farlo confessare”

“Vi invito a giocare insieme la ‘’ perché lanon si vince alla lotteria ma si costruisce ogni giorno, camminando”. Perlo sport è sempre stato una metaforavita, il segnale di come allenarsi per vestire la propria anima di quei concetti come lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi e riscatto.Ma quellava costruita con gli esempi e quelladai valori simbolici, che vanno oltre il semplice calcio ad un pallone, va organizzata, allestita, per fare in modo che il messaggio entri in porta, venga raccolto e recepito. Dietro i tre grandi eventi ospitati all’Olimpico di Roma, voluti daBergoglio e messi in piedi con grande successo durante il suo Pontificato, c’è un cattolico appassionato, imprenditore argentino, che con il suo attivismo nel mondo del sociale, nel 2013, il giorno dopo l’investitura del‘venuto dall’altro mondo’, scrisse una lettera al Pontefice che tramite il monsignore Giullermo Karcher, gli ha dato udienza e due mesi dopo l’incontro il via libera per allestire la ‘’ interreligiosa. 🔗 Lapresse.it