Papa Francesco, cosa ne sarà dei suoi telefono, tablet e pc?

Che l'attuale Pontefice sia perfettamente a suo agio con smartphone,, messaggi vocali e videochiamate non sorprende più nessuno. È ben noto quanto abbia abbracciato la tecnologia, affiancandola alla sua missione pastorale e comunicativa. Se il suo contributo spirituale è oggetto di analisi e riflessione, molto meno si sa invece su un aspetto decisamente più terreno: che fine faranno idispositivi elettronici?È un quesito del tutto inedito per la Chiesa cattolica. Fino a qualche decennio fa, un tale problema non si sarebbe nemmeno posto. Durante il lungo pontificato di Giovanni Paolo II, internet era agli inizi, mentre Benedetto XVI, pur affacciandosi timidamente al mondo digitale, non ha mai avuto un rapporto diretto con smartphone o social.L'era digitale sul soglio di PietroCon l'elezione di, tutto è cambiato.