Paolo Crepet | I bambini che non usano i telefoni aumentano la loro capacità di memoria di concentrazione e di creatività

Paolo Crepet, parla, ancora una volta di riscoprire i valori umani nell'era digitale. In un'intervista a La Nuova Sardegna, parla di riscoprire i valori umani nell'era digitale.

Paolo Crepet: “Bambini senza fantasia, genitori senza autorevolezza, restituiamo carta e colori ai più piccoli” - Durante una tappa del suo tour in Sicilia, lo psichiatra Paolo Crepet ha lanciato un appello per ridare spazio alla creatività infantile, criticando un’educazione sempre più delegata alla tecnologia. L'articolo Paolo Crepet: “Bambini senza fantasia, genitori senza autorevolezza, restituiamo carta e colori ai più piccoli” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

“Una generazione che cresce col solo diritto all’eredità, ha radici marce. Bambini e ragazzini non sanno più fare nulla”: lo sfogo di Paolo Crepet - Paolo Crepet con “Mordere il cielo” sarà in scena Il 25 marzo al teatro Verdi di Brindisi, il 26 marzo a Gallipoli, al teatro Italia, e l’11 aprile a Bari, al Teatroteam. Un titolo non a caso, infatti “mordere il cielo”, come riporta Il Corriere della Sera, per lo psichiatra, sociologo e saggista “significa cercare di non abbassare gli occhi su uno schermo allontanandosi da tutto, ma preoccuparsi per la crisi che stiamo attraversando. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi… Il fatto che ci siano giovani che non hanno strumenti se non il coltello, mi fa rimanere di sale”: parla Paolo Crepet - Dopo avere spiegato i motivi per cui non ha alcuna intezione di guardare la serie Netflix Adolescence, la più vista del momento e nella quale si indagano temi come il rapporto genitori figli, Paolo Crepet torna a parlare col Corriere della Sera e lo fa sulla tragedia di Mezzolombardo. Qui Bojan Panic, un ragazzo 19enne, ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Paolo Crepet attacca i genitori: “Non dite ‘amore mio’ ai vostri figli, devono scappare” - Paolo Crepet non è mai banale e sa essere a suo modo ... Crepet ha condiviso un ricordo personale legato alla nonna Maddalena. "Quando ero bambino – sono stato un bambino molto irrequieto ... 🔗fanpage.it

Paolo Crepet: “Bambini senza fantasia, genitori senza autorevolezza, restituiamo carta e colori ai più piccoli” - Durante una tappa del suo tour in Sicilia, lo psichiatra Paolo ... Crepet, criticando l’onnipresenza di smartphone e social nella vita dei giovani. Ma il problema, ha precisato, non è solo ... 🔗orizzontescuola.it

Paolo Crepet: I genitori devono diventare istruttori di volo per i figli - Paolo Crepet, psichiatra e volto televisivo, discute al Teatro Team di Bari l'importanza dell'autonomia per i giovani, criticando la protezione eccessiva dei genitori che limita la loro crescita perso ... 🔗ecodelcinema.com