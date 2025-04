Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Sinner | Per un atleta normale servirebbero 2 tornei a lui…

Sinner dal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio l’azzurro potrà mettersi definitivamente alle spalle la vicenda “Closebol”. Un caso che gli ha provocato non pochi turbamenti, visto anche quanto rivelato nell’intervista di ieri sera al TG1 in cui il n.1 del mondo ha anche ammesso di aver pensato di lasciare il tennis.Le spiacevoli sensazioni, però, sono parte del percorso e in questi giorni Jannik si sta allenando alacremente a Montecarlo per trovare la propria miglior condizione in vista degli Internazionali d’Italia (inizio dal 7 maggio), primo evento nella programmazione “post squalifica” del nostro portacolori.Ci si chiede quale sarà la sua forma. Se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Sky Tennis Club, approfondimento dedicato allo sport con racchetta e pallina, in onda sui canali di Sky Sport. 🔗 Oasport.it - Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Sinner: “Per un atleta normale servirebbero 2 tornei, a lui…” Il conto alla rovescia sta per finire. La sospensione di Jannikdal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio l’azzurro potrà mettersi definitivamente alle spalle la vicenda “Closebol”. Un caso che gli ha provocato non pochi turbamenti, visto anche quanto rivelato nell’intervista di ieri sera al TG1 in cui il n.1 del mondo ha anche ammesso di aver pensato di lasciare il tennis.Le spiacevoli sensazioni, però, sono parte del percorso e in questi giorni Jannik si sta allenando alacremente a Montecarlo per trovare la propria miglior condizione in vista degli Internazionali d’Italia (inizio dal 7 maggio), primo evento nella programmazione “post squalifica” del nostro portacolori.Ci si chiede quale sarà la sua forma. Se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Sky Tennis Club, approfondimento dedicato allo sport con racchetta e pallina, in onda sui canali di Sky Sport. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner a Roma - Il conto alla rovescia sta per finire. La sospensione di Jannik Sinner dal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio l’azzurro potrà mettersi definitivamente alle spalle la vicenda “Closebol”. Un caso che gli ha provocato non pochi turbamenti, visto anche quanto rivelato nell’intervista di ieri sera al TG1 in cui il n.1 del mondo ha anche ammesso di aver pensato di lasciare il tennis. 🔗oasport.it

Serie D, Gravina: c'è il ritorno del portiere Paolo Vicino - La FBC Gravina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Paolo Vicino. Vicino, gravinese doc, torna in gialloblù dopo le esperienze della stagione 2016-2017 e del quinquennio dal 2018 al 2023. Successivamente ha militato nel Canosa e nel Bitonto. Il portiere gravinese, da... 🔗baritoday.it

Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate - Torna in libreria La casa del poeta Ventiquattro estati a Casarola con Attilio Bertolucci (La nave di Teseo «i Delfini», pp. XVI-224, € 20,00), che costituisce il resoconto della frequentazione […] The post Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Su questo argomento da altre fonti

Sinner, Bertolucci ha una speranza sul rientro e zittisce Federica Pellegrini: “Ha detto cose insensate”; Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner a Roma; Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner a Roma; Jannik Sinner ha pensato al ritiro in Australia: sbagliato confidare nell’intelligenza dei “colleghi”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner a Roma - Il conto alla rovescia sta per finire. La sospensione di Jannik Sinner dal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio ... 🔗oasport.it

Sinner, Bertolucci ha una speranza sul rientro e zittisce Federica Pellegrini: “Ha detto cose insensate” - Bertolucci si è espresso senza mezze misure sulla situazione di Jannik Sinner, tra le speranze sull'imminente rientro e l'attacco della Divina ... 🔗sport.virgilio.it

Bertolucci: “Sinner agli Internazionali già in buone condizioni". Su Federica Pellegrini... - L'ex tennista sicuro sul ritorno dell'altoatesino: "Impiegherà poco a tornare in forma". E Domenicali: "Jannik straordinario, dentro e fuori dal campo" ... 🔗tuttosport.com