Panico in piazza a Monreale dopo falso allarme sparatoria

Panico a Monreale dopo un falso allarme sparatoria seguito alla fiaccolata per le vittime del 27 aprile

Panico in piazza a Monreale dopo falso allarme sparatoria - Panico a Monreale dopo un falso allarme sparatoria seguito alla fiaccolata per le vittime del 27 aprile (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Spari in piazza a Monreale, due ragazzi morti e altri tre feriti dopo una lite tra la folla nel Palermitano - Due morti e tre feriti dopo una lite a colpi di pistola scoppiata per futili motivi in piazza a Monreale, nel Palermitano: grave uno dei feriti 🔗notizie.virgilio.it

?Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti dopo una lite in piazza. «Scene da far west» - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e... 🔗ilmessaggero.it

Monreale, spari in piazza dopo una rissa tra giovani: tre morti. Esplosi almeno 15 colpi - Sale a tre il bilancio dei ragazzi morti nella sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. È morto anche uno dei tre feriti, un ventiseienne, che era stato ricoverat ... 🔗msn.com

Sparatoria in piazza a Monreale, morti tre giovani - Tre morti e due feriti non in pericolo di vita, è il bilancio di una sparatoria avvenuta la scorsa notte nella centrale piazza Duomo a Monreale in ... 🔗ecovicentino.it

“Un uomo alto, barba e moto Bmw”: caccia al secondo assassino di Monreale - PALERMO – Sono state le dichiarazioni di diversi testimone e le immagini ad incastrare Salvatore Calvaruso, arrestato per il triplice omicidio di Monreale. Dagli atti dell’inchiesta emerge chiaramente ... 🔗livesicilia.it