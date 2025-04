Pane antifascista

Pane”. Dove finiremo di questo passo?Rita Corsanivia emailGentile lettrice, scrivevo il 23 gennaio scorso nell’editoriale intitolato “Metamorfosi del fascismo”, che la prassi di identificare chi si dice antifascista era la spia d’una pericolosa involuzione politica. L’episodio della fornaia conferma la mia facile profezia e prevedo fin d’ora nuovi casi, mentre dichiararsi fascista oggi è ammesso e direi incoraggiato. La cosa più inquietante è che non succede solo in Italia, dov’è al potere gente cresciuta in un partito neofascista come il Msi, bensì in tutta Europa. Pensavamo che l’Europa “democratica” potesse svolgere il ruolo del parapetto che sul sentiero evita al viandante di scivolare nel burrone. 🔗 Una fornaia di Ascoli Piceno è stata identificata due volte dalla polizia perché il 25 aprile aveva esposto la scritta “L’antifascismo è buono come il”. Dove finiremo di questo passo?Rita Corsanivia emailGentile lettrice, scrivevo il 23 gennaio scorso nell’editoriale intitolato “Metamorfosi del fascismo”, che la prassi di identificare chi si diceera la spia d’una pericolosa involuzione politica. L’episodio della fornaia conferma la mia facile profezia e prevedo fin d’ora nuovi casi, mentre dichiararsi fascista oggi è ammesso e direi incoraggiato. La cosa più inquietante è che non succede solo in Italia, dov’è al potere gente cresciuta in un partito neofascista come il Msi, bensì in tutta Europa. Pensavamo che l’Europa “democratica” potesse svolgere il ruolo del parapetto che sul sentiero evita al viandante di scivolare nel burrone. 🔗 Lanotiziagiornale.it

