Pandemia e mascherine farlocche Fdi chiama in causa la Procura

Commissione Covid, le accuse di FdI a Conte e Speranza: “Notizie inquietanti sulla gestione della pandemia” - La commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sta facendo emergere nuovi dettagli sulle falle del sistema. Secondo il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, durante la pandemia sarebbero state distribuite miliardi di mascherine non conformi, potenzialmente dannose per la salute e prive di reale efficacia nella protezione dal virus.Leggi anche: “Vi dico la verità sul Covid”. 🔗thesocialpost.it

Commissione d’inchiesta covid, FdI: “Importate 880 mln di mascherine contraffatte pagate 1,25 mld €, 7 euro l'una, 4 volte il prezzo del mercato” - Fratelli d'Italia punta il dito contro l'ex commissario Arcuri, FI: "Fratelli d'Italia sta commentando l'andamento dei lavori anticipando come già accertati e conclusivi i contenuti di alcune audizioni fin qui svolte" La commissione d'inchiesta Covid si infiamma. Una conferenza stampa organiz 🔗ilgiornaleditalia.it

Covid, mascherine contraffatte: FdI e FI si spaccano. Cosa sta accadendo nella maggioranza in queste ore - Il covid torna a tenere banco: non (per fortuna) per quanto concerne la diffusione del virus ma nella polemica politica. Con la maggioranza di governo che è di nuovo preda di attriti. Covid, mascherine contraffatte: FdI e FI si spaccano. Cosa sta accadendo nella maggioranza in queste ore (ANSA FOTO) – notizie.comStavolta lo scontro si consuma tra Fratelli d’Italia da un lato e Forza Italia dall’altro. 🔗notizie.com

Commissione Covid: FdI accusa Giuseppe Conte sull’acquisto di mascherine non a norma, “Scoperte inquietanti” - “Milioni di mascherine non conformi ... coinvolto in una sentenza legata alla gestione della pandemia, un’azione che, secondo FdI, avrebbe il solo scopo di rivedere un processo già concluso. 🔗msn.com

Fdi, la commissione Covid svela: "A inizio pandemia importate mascherine non idonee" - Lo ha affermato i capogruppo di FdI al Senato ... del governo ai tempi della pandemia". Martina, ha aggiunto Filini, "ha confermato che le mascherine sono risultate non idonee e potenzialmente ... 🔗msn.com