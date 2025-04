Panchina Milan ecco il borsino | chi sale e chi scende tra Allegri Sarri e…

Milan riflette per il post-Conceicao e i candidati alla Panchina rossonera sono ben sei 🔗 Pianetamilan.it - Panchina Milan, ecco il borsino: chi sale e chi scende tra Allegri, Sarri e… Secondo quanto riportato da SportMediaset, ilriflette per il post-Conceicao e i candidati allarossonera sono ben sei 🔗 Pianetamilan.it

Panchina Milan, Max Allegri: ecco perché Fabio Capello dice sì - Massimiliano Allegri è il principale candidato alla panchina del Milan, ecco perché Fabio Capello caldeggia il nome del livornese… Il Milan di Sergio Conceiçao deve rimettersi in pista verso il quarto posto, il cammino si è decisamente complicato a causa dei risultati negativi dei rossoneri. Motivo per cui la gara di San Siro contro il Como è una di quelle partita da non poter sbagliare a livello di carattere e atteggiamento. 🔗dailymilan.it

De Zerbi Milan, l’ultimo indizio che indirizza il futuro della panchina rossonera! Ecco i dettagli - De Zerbi Milan, la pista che porta all’allenatore italiano attualmente alla guida del Marsiglia: contatto tra Paratici e Furlani Come riferito da calciomercato.com, ci sarebbe una clamorosa sorpresa per la panchina del Milan della prossima stagione in caso di separazione con Sergio Conceicao al termine del campionato. Il nome che sta riprendendo quota è quello di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia accostato […] 🔗calcionews24.com

Panchina Juve, Sabatini fa il borsino degli allenatori e indica due favoriti a una condizione: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Panchina Juve, Sabatini sfoglia la margherita dei nomi e indica due profili su cui la Juve starebbe lavorando: ecco le sue parole Radio Sportiva rende degli aggiornamenti sulla panchina della Juve attraverso la voce di Sandro Sabatini. Il giornalista ha indicato due favoriti per sostituire il partente Thiago Motta. Ecco le sue parole, che delineano una condizione in merito ai profili sopracitati. 🔗juventusnews24.com

Milan News – Ultim’ora, Cardinale ha deciso: “Il nuovo allenatore sarà…” - Arrivano grosse indiscrezioni sul possibile nuovo allenatore del Milan in vista della prossima stagione: ecco le ultime news in merito ... 🔗msn.com

Milan, il borsino per la panchina dopo l’incontro con Paratici - Non c'è stata alcuna firma con l'ex dirigente della Juventus, ma si è parlato del futuro del Milan e anche dei nomi possibili per la panchina. Secondo La Gazzetta ... Intanto Paratici fa la ... 🔗ilmilanista.it

Milan News – Ribaltone totale: “Al 70% il nuovo allenatore sarà…” - Con Conceicao destinato all'addio a fine stagione, il Milan prosegue il casting per il nuovo allenatore: ecco chi è il più vicino ad oggi ... 🔗msn.com